88 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige

Det er i tillegg registrert 724 nye smittetilfelle det siste døgnet, noko som til saman utgjer 31.523 smittetilfelle totalt.

Talet på pasientar som er eller har vore innlagt på intensivavdeling på svenske sjukehus er 1.886.

Sverige har møtt ein del skepsis over måten landa har handtert viruset på, ved å ikkje stengje ned i like stor grad som mange andre land. Mellom anna har USAs president Donald Trump påpeika at landet har fått svi for koronastrategien sin.

På ein pressekonferanse onsdag ettermiddag vart statsminister Stefan Löfven spurt om han synest Sverige har fått eit frynsete rykte rundt om i verda på grunn av koronastrategien.

– Eg deler ikkje det bildet om at det er eit samstemt negativt bilde av Sverige, svarte den svenske statsministeren.

– Det går føre seg diskusjonar der nokon synest at vi har valt ein spennande veg, medan andre ikkje synest at den er noko bra. Men vi er nøydde til å ha heile bildet, vi er midt inne i ei krise, seier han.

