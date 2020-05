Franske IS-kvinner har rømt frå syriske fengsel

utenriks

Blant rømlingane er Hayat Boumedienne, som var kjærasten til mannen som i januar 2015 drap fire personar på ein jødisk supermarknad i Paris, to dagar etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo.

Det er Senter for terroranalyse (CAT) i Paris som onsdag gir opp at ho og tolv andre franske kvinner har rømt. Dei fleste sat fanga i leirane Al-Hol og Ain-Issa i Nord-Syria, og til saman utgjer dei ein tidel av dei franske kvinnene som blir haldne fanga i Syria fordi dei blir mistenkte for å vere IS-tilhengjarar.

Dette viser at lokale styresmakter i Syria ikkje kan garantere at utanlandske jihadistar blir verande fanga, meiner Jean-Charles Brisard, ein av CATs grunnleggjarar.

– Den største risikoen er at jihadistar vil spreie seg og anten styrkje jihadistiske organisasjonar i Syria eller Irak, prøve å starte heilag krig ein annan stad, eller, i nokre tilfelle, vende tilbake i løyndom til Europa og gjennomføre angrep der, seier han.

Ifølgje Brisard er det fleire andre kjende kvinner blant dei som har rømt.

– Nokon var gift med kjende jihadistar, andre laga propaganda og dukka opp i magasina til IS, seier han.

