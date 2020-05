Trump skuldar Kina for «verdsomspennande massedrap»

utenriks

– Det var den kinesiske inkompetansen, og ingen anna, som forårsaka desse verdsomspennande massedrapa, skriv presidenten i ein tweet.

Pandemien hadde utspringet sitt i byen Wuhan i Hubei-provinsen søraust i Kina. Trump har refsa Kina for korleis dei handterte utbrotet, og han har fleire gonger skuld Kina for å ha late viruset spreie seg i verda.

Trump gjekk òg nyleg ut med ny kritikk mot Verdshelseorganisasjonen (WHO). Han skuldar WHO for å vere for Kina-vennleg og hevdar organisasjonen har skulda for det store omfanget av pandemien.

(©NPK)