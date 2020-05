EUs koronasjef: Europa må stålsetje seg for ny bølgje

utenriks

Mellom 2 og 14 prosent av folket er no immune, påpeikar ho overfor The Guardian.

– Framleis er 85–90 prosent utsette. Viruset er rundt oss, det sirkulerer meir no enn i januar og februar. Eg ønskjer ikkje å teikne eit dommedagsbilete, men eg trur vi må vere realistiske. Dette er ikkje tida til å slappe av, seier Ammon.

Mange land har byrja å opne att etter at pandemien nådde toppen tidlegare i mai.

– Spesielt no når smittetalet fell, trur folk at dette er over. Det er det slett ikkje, seier ho.

