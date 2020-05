utenriks

Russland har no 317.554 stadfesta smittetilfelle, melder STT.

Dødstalet steig med 127 siste døgn. Til saman 3.099 menneske med påvist koronasmitte er no døde i landet.

Moscow Times skriv at russiske styresmakter åtvarar om at dødstalet for mai kjem til å bli betydeleg høgare enn det var i april.

Russland har det nest høgaste smittetalet i verda etter USA.

(©NPK)