Til saman har 28.215 personar døydd på sjukehus og sjukeheimar i samband med koronaepidemien, opplyste helsedepartementet torsdag.

Tala gir grunn til optimisme sidan talet på intensivpasientar òg har gått ned. Det låg torsdag på 1.745. Då virusutbrotet var på sitt verste, fekk over 7.000 pasientar intensivbehandling.

For snart to veker sidan oppheva Frankrike det som nærast var eit portforbod for innbyggjarane i landet. Men enno er det ikkje teikn til ei ny smittebølgje.

