Tegnell avviser frykt for koronasmitta svenskar

utenriks

– Når me kjem fram til sommaren, kan det vera at me har såpass mange immune i Sverige at det kan vera sikrare at svenskar kjem over grensene enn nokon andre, seier Tegnell.

Han viser òg til at det ikkje var italienske turistar som førte smitten til Sverige, men svenskar som hadde vore i Italia.

– Så skal dei gjera noko, så er det å hindra sine eigne innbyggjarar i å reisa til Sverige, seier Tegnell.

Fleire danske politikarar har uttrykt uro for å opna grensa for svenskar, medan dei er meir positive til nordmenn og tyskarar. Også i Noreg har det vorte antyda at svenskar utgjer ein smittefare.

(©NPK)