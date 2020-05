Folkemordmistenkt i Rwanda har vore død lenge

utenriks

Bizimana var forsvarsminister i Rwanda og vart seinare tiltalt for å vere ein av hovudmennene bak folkemordet som kravde opp mot 1 million menneskeliv i 1994.

Han har vore ettersøkt i over 20 år, men no viser det seg at han døydde i Kongo-Brazzaville i år 2000. DNA-prøvar teke av leivningar i ei grav i hamnebyen Pointe-Noire stadfestar dødsfallet, opplyser FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunal (IRMCT) i Haag fredag.

Avsløringa kjem få dagar etter at ein av dei andre hovedmistenkte, Felicien Kabuga, vart arresterte i Paris etter over to tiår på flukt.

