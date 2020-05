Khashoggis søner tilgir drapsmennene til faren

utenriks

– På denne heilage natta i den velsigna ramadan-månaden kunngjer vi, sønene av martyren Jamal Khashoggi, at vi tilgir dei som drap faren vår, skriv sonen til journalisten Salah Khashoggi på Twitter.

Nådegivinga til familien kan bety at dei fem personane som i desember vart dømde til døden for drapet, ikkje blir avretta, ifølgje ekspertar.

Av dei 11 personane som var tiltalte i saka, vart fem dømde til døden, tre dømde til fengselsstraff på til saman 24 år, og resten vart frifunne.

Washington Post melde i fjor at Khashoggis barn, blant dei Salah, har fått store utbetalingar og hus verd fleire millionar dollar frå saudiarabiske styresmakter. Khashoggis son har sjølv avvist dette, og han har nekta for samtalar om økonomisk erstatning.

Saudiarabiske styresmakter har enno ikkje kommentert kva for nokre juridiske konsekvensar kunngjeringa frå Khashoggis familie vil få.

Den saudiarabiske journalisten, skribenten og regimekritikaren Jamal Khashoggi vart drepen inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018. Leivningane hans er aldri funne.

Saudiarabiske styresmakter nektar for at de facto leiaren i landet, kronprins Mohammed bin Salman har noko ansvar for drapet, som dei hevdar vart gjort av saudiarabiske agentar som handla på eiga hand.

(©NPK)