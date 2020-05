Minst to personar skal ha overlevd flystyrt i Karachi – rundt 100 omkom

utenriks

Flyet, ein Airbus A-320, tilhøyrer Pakistan International Airlines (PIA).

Tidlegare opplyste Karachis ordførar at alle om bord omkom då flyet styrta i eit bustadområde i den pakistanske storbyen fredag ettermiddag. Men ikkje namngitte kjelder i luftfartsstyresmaktene i landet gir opp at to personar overlevde, samtidig som lokale medium melder at tre personar som sat på den fremste rada i flyet, slapp unna med livet i behald.

Flyselskapet gir opp at det var 91 passasjerar og ei besetning på sju personar om bord, medan ein talsmann for Pakistans luftfartsstyresmakter seier flyet hadde 99 passasjerar og åtte besetningsmedlemmer.

Ifølgje Karachis ordførar Wasim Akhtar vart minst fem–seks hus øydelagt i styrten. Det har ikkje komme noko oversikt over eventuelt døde og skadde på bakken.

Pakistans helseminister har erklært unntakstilstand på alle sjukehus i Karachi som følgje av flystyrten.

Landingsproblem

Flyet kom frå Lahore og styrta ifølgje den pakistanske TV-stasjonen GEO News rett før det skulle lande i Karachi, ikkje langt frå Jinnah internasjonale flyplass

Ifølgje luftfartsstyresmakta mista kontrolltårnet kontakten med flyet om lag eitt minutt før landing. Augnevitne fortel at det verka som om flyet gjorde fleire forsøk på å lande før det til slutt krasja i eit bustadstrøk.

– Det siste vi høyrde frå flygaren, var at det var ei form for teknisk problem. Det er ei særs tragisk hending, seier Abdullah H. Khan, talsmann for flyselskapet, ifølgje Reuters.

Før flyet styrta gav flygaren kontrolltårnet beskjed om at flyet hadde mista motorkraft. Deretter slo han full alarm.

– Mayday, mayday, mayday, mayday, Pakistan 8303, var det siste han fekk sagt, ifølgje ei utskrift som er publisert på nettstaden Liveatc.net.

Hus øydelagt

Bilde og videoar på sosiale medium og i pakistanske medium viser tjukk svart røyk som veltar opp frå bustadområdet der flyet styrta. Fleire hus har vorte øydelagt.

Bilde viser ein såra mann som blir frakta bort på ei båre, og som ifølgje lokale medium overlevde styrten.

– Eg høyrde eit stort brak og vakna opp til at folk kalla på brannmannskap, seier ein bebuar i området, Mudassar Ali. Mange ambulansar og redningsmannskap er på ulykkesstaden.

Politifolk med munnbind streva med å jage bort folk slik at ein brannbil og sjukebil kunne komme seg gjennom dei tronge gatene, medan lufta var full av støv og røyk. Etter kvart fekk politi og soldatar sperra av ulykkesstaden.

Pakistans statsminister Imran Kahn seier han er sjokkert og i sorg etter styrten.

– Bønner og kondolansar går til familiane til dei omkomne, skriv han på Twitter.