Oljeprisen fell etter at Kina droppar vekstmål

utenriks

I 8.30-tida fredag morgon blir eit fat nordsjøolje handla for rundt 34,70 dollar, etter å ha vore oppe i 36,86 i 15.40-tida torsdag ettermiddag. Ei kort stund var prisen nede i rett under 34 dollar, som er den lågaste prisen sidan måndag.

Oljeprisen byrja det kraftigaste fallet i 3-tida natt til fredag etter at den kinesiske statsministeren sa at landet ikkje vil setje nokon klare mål for økonomisk vekst i år.

– På grunn av stor uvisse forårsaka av covid-19-pandemien, vil Beijing prioritere å stabilisere arbeidsmarknaden og sikre levestandarden, sa statsminister Li Keqiang under opningstalen sin på Folkekongressen.

Sjefstrateg Stephen Innes i finansføretaket AxiCorp seier til Reuters at dette kan tolkast som at Kina vil fokusere mindre på investering i infrastruktur, noko som kan bli sett på som negativt for oljeetterspørselen.

– Råvaremarknadene håpa på signal om meir investering i infrastruktur frå Folkekongressen, så når det ikkje kjem vil det vere eit element av skuffelse, seier Innes.

Samtidig fell kronekursen på brei basis fredag, og dollaren er no over 10 kroner igjen for første gong sidan tysdag.

– Dette må sjåast i lys av nedgangen i oljeprisen, skriv sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i morgonrapporten sin.

(©NPK)