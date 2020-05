utenriks

Tidlegare denne veka vart det meldt om at 800 helsearbeidarar var smitta, og at om lag 100 av desse var døde. Men no melder helsestyresmaktene at smittetalet er over 10.000.

Ifølgje fleire halvstatlege nyheitsbyrå vil ikkje visehelseminister Qassem Janbabaei utdjupe kvifor talet har auka så mykje.

Iran er det landet i Midtausten som er hardast ramma av koronapandemien, med om lag 130.000 smittetilfelle og over 7.200 dødsfall.

