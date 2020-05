utenriks

Brasil er landet som er hardast ramma av virusutbrotet i Latin-Amerika. Torsdag var det registrert 310.087 smitta av koronavirus i landet.

Brasil ligg som nummer tre på lista Worldometer har over talet på registrert smitta, bak USA og Russland.

Helseekspertar har likevel fleire gonger understreka at det blir utført relativt få testar i landet og at det reelle talet over smitta og døde er langt høgare, kanskje opptil 15 gonger.

