– Vi treng ei pragmatisk tilnærming. Så lenge avtalen gjeld, vil vi fullt ut overhalde alle rettar og plikter i samsvar med avtalen, seier den russiske viseutanriksministeren Aleksandr Grusjko til nyheitsbyrået Ria Novosti fredag.

USAs president Donald Trump meiner likevel at Russland ikkje har oppfylt alle forpliktingane sine i Open Skies. Dette er grunngivinga for at han no vil trekkje USA frå avtalen. Prosessen med å forlate han blir venta å ta eit halvt år.

