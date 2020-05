Over 100 koronasmitta under tysk gudsteneste

utenriks

Dei smitta er innbyggjarar i Frankfurt og tre andre distrikt i delstaten Hessen, opplyser helseminister for regionen, Kai Klose.

Laurdag vart det opplyst at 40 var konstaterte smitta etter gudstenesta, men søndag hadde talet altså stige kraftig. Laurdag vart det opplyst at tilstanden til dei fleste var god, og at berre éin var innlagd på sjukehus.

Som følgje av utbrotet vart eit muslimsk arrangement som var planlagt på Herbert-Dröse stadion i Hanau søndag, avlyst. Styresmaktene seier det ville vore uansvarleg å la det gå av stabelen med tanke på hendinga i Frankfurt.

(©NPK)