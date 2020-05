Bayer-aksjen opp etter nyheiter om Roundup-forlik

utenriks

Nyheita bidrog til å sende Bayer-aksjen opp 5,3 prosent då handelen i Frankfurt starta måndag formiddag.

– Det har vore framgang i meklinga om Roundup, men eg ønskjer ikkje å spekulere omkring tidspunkt eller om resultatet av eit forlik, seier talsmann Christian Hartel.

Ifølgje «personar med kjennskap til forhandlingane», er det inngått ein munnleg avtale med mellom 50.000 og 80.000 av totalt 125–000 saksøkjarar, skriv Bloomberg. Avtalane skal formaliserast i juni.

Søksmåla er retta mot amerikanske Monsanto, som vart kjøpt opp av Bayer i 2018. Eitt av Monsantos viktigaste produkt var Roundup, som inneheld glyfosat. Titusenvis av saksøkjarar meiner dei har vorte alvorleg sjuke av glyfosat, mange har fått krefttypen Non-Hodgkins lymfom.

Bayer står fast ved at glyfosat er trygt, men tapte i fjor ei rekkje saker i første rettsrunde og vart dømt til å betale totalt 2,4 milliardar dollar i erstatningar. Dette er seinare kutta til 191 millionar. Ifølgje Bloomberg vil selskapet setje av 8 milliardar dollar – rundt 80 milliardar kroner etter dagens kurs – for å dekkje dei sakene som går føre seg, og ytterlegare 2 milliardar dollar for dei kommande åra.

(©NPK)