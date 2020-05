Johnsons rådgivar ser ingen grunn til å gå av

utenriks

– Eg har ikkje tilbode meg å gå av, og eg har heller ikkje vurdert det, sa Cummings på ein pressekonferanse i rosehagen i Downing Street 10 måndag ettermiddag.

Det var første gong Cummings forklarte seg offentleg om kvifor han forlét bustaden i London saman med kona og sonen sin og køyrde 42 mil til eigedommen til foreldra i Durham i slutten av mars. Først søndag forklarte Cummings situasjonen overfor statsministeren.

– I ettertid ser eg at eg burde ha forklart meg tidlegare, sa Cummings måndag.

– Eg angrar ikkje på kva eg gjorde. Eg synest det var rimeleg under omstenda, sa Cummings, som la til at han meiner det kan gjerast unntak frå reglane når det gjeld små barn.

– Eg meiner dette var den minst risikable løysinga, sa han.

Cummings la til at han forstår at folk er veldig sinte, men sa at han trur folk innser at situasjonen var vanskeleg.

Varsla ikkje Johnson

– Då vi drog, hadde ikkje kona mi hoste eller feber. Ho var sjuk, ho hadde kasta opp, men vi visste ikkje om ho hadde covid-19, sa Cummings måndag.

Dei drog til Durham utan å varsle statsministeren. Årsaka var at Johnson på det tidspunktet sjølv låg i sjukesenga med covid-19, forklarte Cummings, som sa at han ikkje ville kaste bort Johnsons tid.

– Det var endå eit feilgrep av meg, og eg forstår at nokon meiner eg burde ha snakka med statsministeren før det vart bestemt kva eg skulle gjere, sa Cummings.

Unnateke frå reglane

Cummings viste til karantenereglane og hevda avgjerda om å bryte karantenen var innanfor regelverket.

– Det står skrive at ein under nokre omstende ikkje kan vere i stand til å følgje reglane. Eg meiner eg var i ein slik unntakssituasjon der eg prøvde å balansere svært kompliserte vurderingar, sa Cummings.

Unntaket i dette tilfellet dreidde seg om barnet til paret, forklarte han då han svarte på spørsmål om kvifor han ikkje fekk nokon til å passe barnet i London i staden for å dra til Durham.

– Eg trur ikkje det ville vore formålstenleg å be ein venn om å komme heim til oss og utsetje seg for ein dødeleg sjukdom når ei 17 år gammal niese tilbaud seg å gjere det, sa Cummings.

Vart observert

Han forklarte at han, kona og barnet var innlosjert i ein separat bygning på eigedommen til foreldra og at søstera hans handla inn mat.

12. april, 15 dagar etter at han hadde utvikla covid-19-symptom, ville han dra tilbake til London for å jobbe. Men synet hadde vorte påverka av sjukdommen, så han, kona og barnet køyrde ein kort tur til Barnard Castle, ein by i nærleiken. Hensikta var å finne ut om han var i stand til å køyre trygt før turen tilbake til London, forklarte han.

Han sa at dei gjekk ut av bilen i Barnard Castle og sat ved elvebredda i 15 minutt. Ein forbipasserande såg dei. Dei ønskte vedkommande god påske frå avstand og gjekk tilbake til bilen, forklarte Cummings.

På veg tilbake til eigedommen til familien stansa dei i eit skogholt fordi barnet måtte på do. Nokon såg dei frå avstand, men ingen reglar om sosial avstand vart broten, ifølgje Cummings.

Omstridd

Johnson forsvarte Cummings på ein pressekonferanse søndag. Men 19 parlamentsmedlemmer frå partiet sjølv ber sjefen kvitte seg med Cummings, melder Sky News.

I tillegg meiner både biskopar og helsearbeidarar at Cummings må gå.

På to dagar har over 500.000 menneske skrive under på eit opprop med krav om at Cummings må få sparken. Ein privatperson har politimeldt han for å ha brote karantenereglane.

Sjølv den elles så regjeringsvennlege avisa Daily Mail spør på framsida si «kva planet [Johnson og Cummings] er på».

Cummings har vore sentral i Johnsons kamp for å få Storbritannia ut av EU. 48-åringen har stor innverknad som skal ha vorte endå større etter tidlegare finansminister Sajid Javids avgang i februar.

Cummings har fått ry på seg for å vere kompromisslaus, og han har vorte kalla ein splittande figur. Tidlegare statsminister David Cameron beskreiv han ein gong som ein «karrierepsykopat». 48-åringen sjølv er kjend for den kraftige kritikken sin mot Johnsons forgjengar Theresa May, og han meiner at politikarar og statstilsette flest er inkompetente.

