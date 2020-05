Polens president tilbake på målingar

utenriks

Medan målingar i april gav Duda ei oppslutning på over 50 prosent, ligg han på 39 og 35 prosent i to nye målingar. Nedturen kjem etter at det største opposisjonspartiet, liberale PO, stilte seg bak Warszawa-ordførar Rafal Trzaskowski. Han kom inn som erstattar då Malgorzata Kidawa-Blonska trekte seg for halvanna veke sidan.

Trzaskowski gjer det betydeleg betre enn forgjengaren og ligg no på mellom 18 og 21 prosent. Bak han kjem den uavhengige sentrumskandidaten Szymon Holownia, som ligg på 15 og 19 prosent i dei to seinaste målingane.

Duda er òg uavhengig, men blir støtta av regjeringspartiet Lov og rettferd (PiS), som ikkje stiller med ein eigen kandidat blant dei seks som håpar å vinne tilliten blant veljarane.

Valet i Polen skulle eigentleg haldast 10. mai, men vart til slutt utsett på grunn av koronapandemien. Etter ein langvarig dragkamp, seier både PiS og opposisjonen at det kan haldast 28. juni i staden. Den inneverande femårsperioden går ut 6. august.

(©NPK)