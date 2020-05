Sør-Korea påbyr munnbind på offentleg transport

utenriks

Påbodet vart kunngjort av helsestyresmaktene under ein pressekonferanse måndag. Det trer i kraft tysdag for kollektivtransport og taxiar, og for flypassasjerar dagen etter.

Sørkoreanske styresmakter er opptekne av å finne nye måtar å hindre spreiing av koronaviruset på. Samtidig som skulane nyleg er gjenopna, er nye smittetilfelle påviste i hovudstaden Seoul.

Frå juni blir det påbode for barar, nattklubbar, treningssenter og konsertstader å nytte QR-kodar for å registrere alle besøkande slik at ein lettare kan spore opp moglege smittetilfelle.

