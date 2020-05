Tidlegare sjef for svensk rovdyrpark dømt etter dødeleg bjørneangrep

utenriks

Mora tingrett har dømt den tidlegare anleggssjefen til ein vilkårsbunden dom og 180 dagsbøter. Vedkommande er òg dømt for arbeidsmiljøbrot og for å framkalle ein fare for andre.

– Ved å la vere å gjere tilstrekkelege risikovurderingar og lage sikre rutinar for å forhindre at livsfarlege dyr kjem inn i gjerde der menneske er, har sjefen opptredd aktlaust, skriv tingretten i ei pressemelding.

Anleggssjefen var tiltalt saman med ein tidlegare administrerande direktør i Grönklittsgruppen AB, som eig parken. Sistnemnde vart frikjend sidan retten meinte at vedkommande ikkje svikta i tilsynet av tryggingsarbeidet til anleggssjefen.

– Klientane mine er letta over at nokon har fått skulda for at sonen og broren deira har døydd på jobb, seier advokaten til familien Erik Elgán Maschmann.

Den tidlegare anleggssjefen og selskapet må betale 30.000 svenske kroner kvar til dei pårørande. Familien til 18-åringen kravde erstatning på 16 millionar svenske kroner.

Samtidig er Grönklittsgruppen dømt ei føretaksbot på 2,5 millionar svenske kroner.

– Det er altfor mildt. Ei bot på 2,5 millionar kroner når det er svart-kvitt at det er så store manglar. Det er berre ein «aja baja, det får ein ikkje gjere». Det har kosta sonen vår livet, seier far til den døde, som i ei fråsegn til TV4 kallar føretaksbota «ein vits».

Dyrepassaren fekk førstehjelp på staden i timane etter angrepet, men han døydde av skadane. Bjørnen som angreip, vart straks avliva av ein av dyrevaktarane.

