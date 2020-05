Brasil held fast ved hydroksyklorokin

utenriks

President Jair Bolsonaro har, til liks med det amerikanske motstykket sitt Donald Trump, trekt fram hydroksyklorokin og klorokin som effektive i behandling mot det nye koronaviruset.

Ein studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet fredag antyda likevel at bruk av legemidla faktisk aukar risikoen for at pasienten døyr.

– Vi held oss rolege, og det vil ikkje bli noka endring, sa Mayra Pinheiro frå helsedepartementet måndag.

Hydroksyklorokin blir vanlegvis brukt mot autoimmune sjukdommar, medan klorokin ofte blir brukte mot malaria. Tidlegare studiar i Kina og Frankrike gav håp om at legemidla kunne vere effektive mot koronaviruset, noko som førte til at fleire regjeringar kjøpte inn store mengder.

Pinheiro set spørsmålsteikn ved studien frå The Lancet, som analyserte dei medisinske journalane til 96.000 pasientar, fordelte på hundrevis av sjukehus.

– Det var ikkje ein klinisk test. Det var berre eit datasett henta inn frå ulike land. Det oppfyller ikkje kriteria til ein metodisk akseptabel studie, som kan verke som ein referanse for alle land i verda, inkludert Brasil, sa ho.

