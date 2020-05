Chile: Nesten 5.000 nye koronasmitta siste døgn

utenriks

Det samla talet døde som følgje av koronasmitte i Chile er dermed 761. Landet har snart 74.000 smitta, etter eit oppsving førre veke.

Regjeringa har beordra nedstenging i hovudstaden Santiago, der 90 prosent av tilfella i landet er registrerte.

Alfredo Moreno, som er minister med ansvar for offentlege byggeprosjekt, har òg fått påvist covid-19.

63-åringen har vore i sjølvpålagt karantene etter at ein av medarbeidarane hans fekk påvist smitte.

Verdshelseorganisasjonen WHO slo sist veke fast at Sør-Amerika no er episenteret til koronapandemien.

(©NPK)