Fleire milliardar liter kloakkvatn sloppe ut i Øresund

utenriks

Denne veka vart eit planlagt utslepp på 290 millionar liter kloakkvatn i Øresund utsett til hausten, noko som har vorte omtalt i danske medium.

Men no viser det seg at utsleppet bokstaveleg talt berre er ein drope i havet av kloakk som elles blir sloppe ut.

Mellom 2014–2018 vart 35 milliardar kloakkvatn sloppe ut – 120 gonger meir enn det planlagde utsleppet denne veka.

Vatnet blir sloppe ut når det grunna store mengder regn blir overløp i kloakksystemet, slik at reinseanlegget ikkje kan handtere dei store vassmengdene.

Martin Lidegaard i Radikale Venstre beskriv overfor TV 2 Lorry tala som «voldsomme».

– Det er eit uttrykk for at vi rett og slett ikkje har tilpassa hovudstadsområdet til klimaendringane vi ser allereie no, seier han.

– Det er veldig skuffande for eit land, som vanlegvis flottar seg med å vere grønt og i ein førarposisjon på miljø, at ein er ansvarleg for noko slikt svineri, seier klimapolitisk talsmann Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti.

Dei to partia har kalla inn miljøminister Lea Wermelin (S) til samtalar om saka.

Kloakkvatnet inneheldt 11 tonn såkalla organisk stoff, altså avføring. I tillegg inneheldt det 147 tonn fosfor og 840 tonn nitrogen, som framskundar framveksten av algar og dermed gjer vatnet mindre oksygenrikt.

(©NPK)