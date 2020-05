Macron vil bruke 87 milliardar på å berge Frankrikes bilindustri

utenriks

Planen som Macron la fram tysdag, omfattar ei storsatsing på elektriske bilar. Statlege subsidiar for bilkjøparar og langsiktige investeringar i innovativ teknologi, spesielt batteridrivne bilar, inngår òg i planen.

– Landet vårt ville ikkje vore det same utan dei store merka – Renault, Peugeot, Citroën, konstaterte presidenten då han kunngjorde målet han har om å gjere Frankrike til Europas leiande produsent av såkalla reine bilar.

Prislappen på 8 milliardar euro omfattar ikkje ein statleg lånegaranti på 5 milliardar euro som for tida blir diskutert for Renault. I tillegg kjem òg summane som regjeringa allereie har brukt på utbetaling av lønnskompensasjon til tilsette i bilindustrien som er beden om å halde seg heime i vekevis for å hindre spreiing av koronaviruset.

Mange arbeidsplassar

Frankrike er stolt av bilindustrien sin, som sysselset 400.000 menneske i landet og utgjer ein stor del av fabrikkindustrien. Regjeringa vil at bilprodusentane skal finne opp nye produkt og halde arbeidsplassane i Frankrike.

Macron presenterte redningsplanen til regjeringa under eit besøk hos leverandøren Valeo, som lagar utstyr til elektriske bilar, i Étaples nord i landet.

Renault

Bilprodusentar verda over opplever rekordstore omsetningsfall under koronapandemien. Tidlegare tysdag møtte Macron representantar for fagforeiningar og arbeidsgivarar i Elysee-palasset.

Lånegarantien til Renault var blant temaa der, og Macron opplyser at selskapet har gått med på å delta i eit storstilt fransk-tysk prosjekt for å produsere elektriske bilbatteri.

Konkurrenten PSA er blant ei rekkje selskap som allereie er med her, og Renaults deltaking har vore eit vilkår for den statlege lånegarantien.

(©NPK)