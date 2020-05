utenriks

Varga la ut meldinga tysdag, medan regjeringa jobbar med eit lovforslag som avsluttar unntakslova som gir statsminister Viktor Orbán svært utvida fullmakter, melder Reuters.

Ungarn har fått kritikk for unntakslova som vart vedteke for å la Orbán styre ved dekret på ubestemt tid under koronakrisa. Orbáns parti Fidesz og støttepartiet KDNP har to tredels fleirtal i nasjonalforsamlinga og kunne dermed vedta unntakslova – og oppheve ho – utan støtte frå opposisjonen.

(©NPK)