utenriks

– Vi må jobbe saman for å definere reglane som lèt oss ta tilbake retten til fri rørsle innan Europa, seier utanriksminister Arancha Gonzalez til radiostasjonen Cadena SER, melder Reuters.

Sjølv om landa har valt ulike datoar for når dei vil opne grensene, er det behov for felles prinsipp og reglar for heile Schengen-området, seier ho.

Beskjeden kjem dagen etter at Spania kunngjorde at dei droppar kravet om karantene frå 1. juli.

