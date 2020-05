Store havdjup blir varma opp

utenriks

I ein ny studie blir det undersøkt korleis stigande temperaturar ved havoverflata gradvis breier seg nedover i havet.

Dei enorme vassmassane gjer at prosessen tek lang tid. Til gjengjeld er den nærast umogleg å stanse når han først er i gang.

– Marine artar i djuphavet vil stå overfor aukande truslar frå oppvarminga mot slutten av dette hundreåret, uansett kva vi gjer no, seier professor Anthony Richardson ved University of Queensland til avisa The Guardian.

Treng stabile forhold

Sjølv om klimautsleppet i verda skulle bli kraftig redusert, vil oppvarminga av dei store havdjupa skyte fart i andre halvdel av hundreåret.

Artar som lever djupt nede i havet, er i utgangspunktet vande med svært stabil temperatur. Konsekvensane kan derfor bli dramatiske når temperaturen for alvor byrjar å stige.

I tillegg er det eit problem at oppvarminga skjer i ulikt tempo på ulike havdjup.

Dreg i førevegen

Artar flyttar seg ofte til nye, kjøligare område når havvatnet blir varmare. Men fisk som sym opp mot overflata for å finne mat, risikerer at maten ein dag er borte.

Grunnen er at byttedyra kan ha «dratt i førevegen» mot kjøligare strøk fordi oppvarminga ved overflata går raskare.

Det nye studien av havoppvarminga er publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature Climate Change. Ein av artane som kan bli ramma av ujamn oppvarming, er tunfisk – sidan han lever opptil 1 kilometer nede i havet, men sym opp mot overflata for å ete plankton.

