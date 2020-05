Sverige testar CO2-fangst

utenriks

Testinga starta tysdag, skriv Aker Solutions i ei pressemelding.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Preem, Aker Solutions, Chalmers teknologiske universitet, Equinor og forskingsinstituttet Sintef i Noreg.

Det svenske energibyrået og norske CLIMIT bidreg med finansiering.

Testanlegget skal fange CO2 frå røykgassane ved Preems hydrogengassanlegg ved raffineriet i Lysekil.

På sikt er målet å få på plass eit permanent fangstanlegg. CO2-en som blir fanga, skal deretter transporterast med skip til Øygarden, for så å pumpast ned i eit reservoar for lagring under havbotnen på norsk sokkel.

(©NPK)