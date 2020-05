WHO åtvarar Brasil mot å gjenopne økonomien for tidleg

utenriks

Kapasiteten til å teste folk for koronaviruset må òg styrkjast for at landet skal kunne få kontroll over spreiinga, ifølgje WHO.

Ordførar Marcelo Crivella i Rio de Janeiro kunngjorde måndag at religiøse institusjonar skal reknast som essensielle, noko som betyr at kyrkjer i byen kan opne dørene, om kyrkjegjengarane held minst to meters avstand til kvarandre.

Guvernør João Doria i São Paulo, delstaten med størst økonomi, har avvist ein full nedstenging av økonomien, og seier han vil byrje å lempe på tiltaka 1. juni.

Rådet frå helsestyresmaktene er at folk skal halde seg heime, og at forretningar skal halde stengt.

Over 23.000 er no døde som følgje av koronaviruset i Brasil, som er det nest hardast ramma landet i verda, målt i tal på smitta og døde.

Helseekspertar har tidlegare åtvara om at mørketala i Brasil truleg er svært høge på grunn av lite testing og at det reelle talet på døde kan vere opptil 15 gonger høgare.

Førre veke fastslo WHO at Sør-Amerika no er episenteret for koronapandemien.

(©NPK)