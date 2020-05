utenriks

– I Sør-Amerika er vi spesielt bekymra over at talet på nye tilfelle meldt inn i førre veke i Brasil var det høgaste for nokon sjudagarsperiode sidan utbrotet starta, seier Carisa Etienne, direktør for Washington-baserte Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO), Verdshelseorganisasjonens (WHO) regionkontor for Amerika.

– Både Peru og Chile melder òg om høg førekomst, eit teikn på at smitten framleis akselererer i desse landa, sa ho på ein pressekonferanse tysdag.

