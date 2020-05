utenriks

Boris Johnsons parti går tilbake 4 prosentpoeng til 44 prosents oppslutning på YouGovs måling for The Times. Den førre tory-statsministeren som opplevde ein tilsvarande nedtur, var David Cameron før valet i 2010.

Keir Starmer og Labour kan glede seg over ein framgang på 5 prosentpoeng til 38 prosent.

Ei måling i Daily Mail viser at fleire no synest at Johnson gjer ein dårleg jobb enn ein god jobb.

(©NPK)