EUs redningsplan skuffar klimagrupper

Climate Action Network (CAN) er skuffa over at planen opnar for framleis støtte til bruk av fossilt brensel og at han ikkje er ambisiøs nok når det gjeld kampen mot klimaendringar.

– Kommisjonen klarer ikkje å gjere EUs grøne giv til vegen i unionen ut av covid-19-krisen. Ved å la skattepengar gå til fossilt brensel, erkjenner ikkje kommisjonen kor viktig langsiktige investeringsavgjerder er for å oppnå klimanøytralitet, seier Markus Trilling i CAN Europe i ei pressemelding.

– Vi har inga tid å miste dersom EU meiner alvor med å avgrense farlege klimaendringar, legg han til.

Også Greenpeace påpeikar i ei pressemelding at planen «ikke løser problemet med dagens støtte til gass, olje, kull og industrielt landbruk».

– På eit meir grunnleggjande plan tilbyr ikkje kommisjonsforslaget noko alternativ til ein økonomisk modell basert på evig vekst, konsentrasjon av rikdom og utnytting av menneske og natur, heiter det vidare.

– Kommisjonen hevdar planen sikrar oss og investerer i framtida, men i praksis overlèt han til barna og barnebarna våre å ta konsekvensane av eit samanbrot for klima og miljø, seier EU-direktør Jorgo Riss i Greenpeace.

