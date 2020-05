FN-organisasjon åtvarar mot vaksinekrangel

utenriks

– Det vi først og fremst treng er innovasjon, seier Francis Gurry, leiar for World Intellectual Property Organization (WIPO).

WIPO vil at ein eventuell koronavaksine skal bli tilgjengeleg over heile verda og åtvarar mot å la kampen om patent overskygge arbeidet slik at det fører til forseinkingar.

Gurry meiner at det kjem til å dukke opp svært delikate spørsmål undervegs om korleis noko av fortenesta skal kunne førast tilbake til vaksineutviklarane samtidig som menneske over heile kloden skal kunne sikrast tilgang til han.

Førre veke vedtok medlemslanda i Verdshelseorganisasjonen (WHO) ein resolusjon der dei ber om at vaksinar må bli prisa lågt og distribuert til alle på rettferdig vis.

Enkelte land, som Sør-Afrika, ber om at vaksinar mot det nye koronaviruset må vere utan patent, det vil seie at legemiddelselskap ikkje skal kunne sikre seg einerett til produksjon og sal.

Ideen om ein patentfri vaksine har møtt motstand i legemiddelindustrien og i USA, som er imot alle forsøk på å utfordre internasjonale reglar for intellektuelle rettar.

Regelverket fastslår òg at rettane skal kunne brytast under spesielle omstende, til dømes viss det finst ein ekstrem nødsituasjon.

(©NPK)