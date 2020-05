utenriks

Avgjerda kjem etter at to franske rådgivande organ konkluderte med at medikamentet utgjer ein alvorleg helserisiko.

Fleire kjende personar har brukt legemiddelet i håp om at det ville verne mot covid-19, blant dei president Donald Trump. Nyleg kunngjorde han at han har slutta å ta malariamedisinen.

Også i Noreg er malariamedisinen prøvd ut på koronapasientar ved fleire sjukehus.

