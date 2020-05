Johnson blir koronagrilla i parlamentskomité

utenriks

Johnson vart spurt om kvifor han ikkje har beordra gransking av handlingane til rådgivaren sin.

– Eg er ikkje sikker på at ei gransking no ville ha vore fornuftig tidsbruk. No jobbar vi med å kjempe mot koronaviruset, sa Johnson.

Johnson gjentok det han sa tysdag om at han beklagar smerta, sinnet og den oppgitte kjensla folk sit med, og kalla Cummings-saka ei avleiing frå kampen regjeringa kjempar mot covid-19.

Den 32 medlemmer store komiteen møtast to gonger i året for å grille statsministeren.

