Lufthansa vil ikkje godkjenne tysk redningsplan no

Selskapet seier onsdag at det er «ute av stand» til å godkjenne redningspakken i frykt for at strenge vilkår vil stillast frå Brussel.

– Vilkåra som det no kjem indikasjonar om frå EU-kommisjonen, vil føre til ei svekking av knutepunktfunksjonen ved Lufthansas heimelufthamner i Frankfurt og München, seier flyselskapet.

Lufthansa ber om at alternative scenario blir greidd ut og påpeikar samtidig at statleg hjelp er «det einaste levedyktige alternativet for å halde oppe betalingsevna» i selskapet.

Til liks med mange av konkurrentane sine er Lufthansa i krise som følgje av at dei fleste passasjerflya er sett på bakken som følgje av koronapandemien.

Lufthansa har 138.000 tilsette. Etter fleire veker med forhandlingar la den tyske regjeringa redningsplanen måndag. Han inneber mellom anna at regjeringa kjøper ein aksjedel på 20 prosent i selskapet, med løfte om at staten skal trekke seg ut før 2024.

Planen er enno ikkje godkjend av verken EU-kommisjonen eller styret i selskapet.

