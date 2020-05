utenriks

– Det er klart at vi går mot tøffe forhandlingar, som ikkje vil bli sluttført på det neste toppmøtet. Målet må vere å ha nok tid på hausten til at nasjonalforsamlingane og EU-parlamentet kan behandle saka, så planen kan tre i kraft 1. januar 2021, sa Angela Merkel etter at EU-kommisjonen la fram forslaget sitt til gjenreisingsplan.

Tyskland tek over formannskapet i EU 1. juli og vil konsentrere seg om koronakrisa i dette halvåret, seier ein talsmann for regjeringa onsdag.

