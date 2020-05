USA-ambassadør varslar fleire sanksjonar mot russisk gassrøyrleidning

utenriks

USAs ambassadør til Tyskland, Richard Grenell, seier han har diskutert saka med amerikanske senatorar, og at det er tverrpolitisk semje om at fleire sanksjonar bør på plass.

Han varslar at vedtaket kan komme snart, samtidig som han ber den tyske regjeringa endre politikken sin når det gjeld samarbeid med Russland.

– Tyskland må slutte å fôre beistet samtidig som dei ikkje betaler nok til Nato, seier han til avisa Handelsblatt onsdag.

Forseinka

Bygginga av Nord Stream 2 involverer ei rekkje europeiske selskap, blant dei norske Kværner. Prosjektet vil gjere det mogleg for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Austersjøen.

I desember i fjor vedtok Kongressen at alle som er involverte i bygginga, skal kunne straffast med sanksjonar, noko som førte til at ferdigstillinga av prosjektet vart forseinka. Reaksjonane frå både Russland, EU og Tyskland var sterke.

Etter planen skulle Nord Stream 2 ha vorte ferdigstilt i slutten av fjoråret.

– Ulovlege sanksjonar

USA meiner at gassrøyrleidningen vil gjere EU avhengig av russisk gass, ei bekymring som blir delt av Ukraina og enkelte austlege EU-land, som Polen.

Ei talskvinne for Nord Stream 2-prosjektet seier at denne typen sanksjonar er eit brot på internasjonal lov, og at dei inneber ei diskriminering av europeiske selskap.

Ei talskvinne for Tysklands økonomiminister Peter Altmaier viser til at det midt under koronapandemien ikkje er tida for å trappe opp og true med ulovlege sanksjonar i område der USAs eigne lovar ikkje gjeld.

Grenell er kjent som ein av president Donald Trumps mest lojale støttespelarar. Han seier ikkje noko om kva dei nye sanksjonane eventuelt vil innebere.

