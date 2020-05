50 verdsleiarar tek til orde for samarbeid etter pandemien

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa at han håpar verda kan byggje seg opp til noko betre etter at pandemien er tilbakelagd.

– Vi må samarbeide på tvers av grensene for å unngå ein ny pandemi og for å hjelpe til global gjenreising, sa Johnson.

Rundt 50 leiarar deltok på videokonferansen torsdag. Italias statsminister Giuseppe Conte sa at målet må vere at ingen land blir hengande etter.

EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen sa at det er viktigare enn nokon gong å få på plass måla for berekraftig utvikling til 2030. Tysklands regjeringssjef Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron sa at krisa kan vere ei moglegheit til å byggje opp ein meir motstandsdyktig økonomi som kan hjelpe i kampen mot global oppvarming.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Canadas statsminister Justin Trudeau sa at ein no må tenkje utanfor boksen og vere innovativ.

Canada og Jamaica arrangerte konferansen.

