Canadisk domstol opnar vegen for Huawei-utlevering

utenriks

Rettsavgjerda onsdag slår fast at skuldingane mot Meng vil halde vatn i ein canadisk domstol, noko som er eit viktig nålauge for å vurdere grunnlaget for utlevering.

Meng er ettersøkt av amerikanske styresmakter. Ho vart arrestert i Canada i 2018 på oppfordring frå USA, som har bede om at ho må bli utlevert til USA. USA skuldar henne for bedrageri og brot på amerikanske sanksjonar mot Iran.

Sjølv avviser Huaweis finansdirektør skuldingane. Kina har kritisert arrestasjonen i sterke ordelag.

Huawei seier i ei fråsegn at selskapet eit skuffa over avgjerda og gjentek at det meiner Meng er uskuldig.

– Vi forventar at det juridiske systemet i Canada til slutt vil bevise at Meng er uskuldig. Advokatane hennar kjem til å halde fram arbeidet for at rettferda skal sigre i denne saka, skriv selskapet.

(©NPK)