Første teikn til auka økonomiske forventningar i EU

utenriks

Indikatoren ESI, som måler tiltrua til økonomien, gjekk opp 2,9 poeng til 66,7 i EU denne månaden. Det er framleis langt under nivået før koronakrisa ramma for alvor. I februar var indeksen på 103.

For eurolanda er oppgangen i mai på 2,1 poeng til 67,5. Ifølgje EUs økonomidirektorat gjenspeglar det ein oppgang for industrien og forbrukarane som tek igjen ein femdel av nedturen frå dei to tidlegare månadene.

Ein eigen forventningsindikator for sysselsetjing gjekk opp 11,3 poeng til 70,9 i heile EU.

(©NPK)