Mark Zuckerberg: Sensur er ikkje vegen å gå

utenriks

President Donald Trump er rasande over at Twitter for første gong har merka to av meldingane hans som villeiande. Han har trua med å stengje sosiale medium, og Det kvite hus opplyser at han torsdag vil signere ein eigen presidentordre om sosiale medium.

Sensur av sosiale medium er ikkje den rette reaksjonen, påpeikar Zuckerberg, skriv Reuters.

– Generelt tenkjer eg at ei regjering som vel å sensurere ei plattform fordi ho er redd for sensur ikkje akkurat er den rette reaksjonen her, sa Zuckerberg i eit intervju med Fox News Channel.

Berre eit kort klipp av intervjuet vart vist, og kanalen opplyste at heile intervjuet blir vist torsdag.

(©NPK)