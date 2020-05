Røde Kors trappar opp naudhjelpsinnsatsen mot koronakrisa

utenriks

– Koronaepidemien har gjort det nødvendig å skalere innsatsen kraftig opp. Naudhjelpsarbeidet må skalerast kraftig opp. Den internasjonale appellen som blir i dag lagd fram skal sørgje for både livsviktig og akutt naudhjelp og langsiktige tiltak for å hjelpe menneske som blir ramma av sosiale og økonomiske konsekvensar av pandemien, seier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland i ei pressemelding.

Pengane frå appellen kan hjelpe Røde Kors- og Røde Halvmåneforeiningar over heile verda med å gi humanitær hjelp, særleg til dei som blir ramma hardast av dei økonomiske konsekvensane av koronakrisa.

– Fem månader etter at pandemien starta, ser vi no korleis konsekvensane når alle delar av samfunnet over heile verda, forsterkar forskjellar, destabiliserer samfunn og set utviklinga i revers mange stader, seier Apeland.

(©NPK)