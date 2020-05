25 arresterte under protestar i Russland

utenriks

Blant dei arresterte var fleire journalistar og aktivistar, og dessutan ein politikar som representerer opposisjonen i byrådet i Moskva, opplyser menneskerettsgruppa OVD-informasjon.

Tre personar skal seinare ha vorte lauslatne, medan resten vart send til politistasjonar.

Demonstrantane protesterer mot at journalisten Ilya Azar er dømd til 15 dagars fengsel etter at han tysdag stilte seg opp ved ein politistasjon for å protestere mot fengslinga av ein antikorrupsjonsaktivist.

Det er nedlagt forbod mot folkesamlingar i Moskva for å hindre spreiing av koronaviruset, men aktivistane meiner det må vere lov å protestere såframt personar gjer det kvar for seg.

Både Amnesty International, Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa og Russlands menneskerettsråd har fordømt arrestasjonane.

