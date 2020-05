EU «djupt bekymra» for Kinas Hongkong-lov

utenriks

– Vi meiner vedtaket kan undergrave «eitt land, to system»-linja og Hongkongs utstrekte sjølvstyre, slik det er nedfelt i tilbakeleveringsavtalen mellom Kina og Storbritannia, sa Josep Borrell etter møtet.

På spørsmål om kva som er neste steg for EU, no som lova er vedteke, seier Borrell at han vil halde fram diskusjonane med Kina.

– Vi vil prøve å leggje press på styresmaktene og gjere dei merksame på at dette vil påverke vårt syn på enkelte saker som er av felles interesse, sa Borrell. Han meiner sanksjonar ikkje er vegen å gå.

Svensk strid om sanksjonar

– Det var berre eitt land som nemnde sanksjonar, seier han utan å opplyse kva land. Rett før møtet vart det rett nok kjent at den svenske regjeringa på heimebane hadde vorte pålagt å gå inn for sanksjonar – mot sin vilje.

– Sverige bør vere ein pådrivar og ta initiativ til sanksjonar knytte til den kinesiske framferda, seier nestleiaren i Riksdagens EU-utval, Jessika Rowall frå Moderaterna til TT. Det var fleirtalet i dette utvalet som gav utanriksminister Ann Linde frå Socialdemokraterna marsjordre før EU-ministrane møttest.

Borrell minte om at forholdet til Kina er omfattande og komplisert og ikkje kan reduserast til éin kategori.

– Denne saka viser endå tydelegare at dei er ein rival på systemnivå, men Kina er òg ein alliert og ein partnar og ein konkurrent. Men forholdet vårt er basert på gjensidig respekt og tillit, noko det siste vedtaket set spørsmålsteikn ved, sa han.

Afghanistan og FN

Utanriksministrane hadde òg ein kort diskusjon om Afghanistan, og uttrykte fornya støtte til fredsprosessen i landet.

– Vi håpar den positive utviklinga mellom president Ashraf Ghani og Abdullah Abdulla kan leggje til rette for ein fredsprosess med Taliban, men vi beklagar at valden frå Talibans side held fram. Det var ei betring under id-feiringa, men tre dagar er ikkje nok. Volden må reduserast markant.

Irland nytta møtet til å oppdatere kollegaene frå dei 26 andre EU-medlemmene om kandidaturet i landet til FNs tryggingsråd, der Noreg òg ønskjer ein plass.

– Det er i vår felles interesse at EU er så godt representert som mogleg. Vi ønskjer Irland all mogleg hell og lykke. Eit godt resultat for Irland er òg eit godt resultat for EU, sa Borrell.

