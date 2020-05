Forskar: Protestar i USA kan presse fram drapstiltale mot politifolk

utenriks

Dei siste dagane har det vore store demonstrasjonar og opptøyar i Minneapolis og nabobyen St. Paul etter at ein svart mann døydde medan ein politimann heldt han i bakken med eit kne mot halsen, slik at han ikkje fekk puste.

Protestane har spreidd seg til fleire amerikanske byar etter at ein video av hendinga er spreidd på sosiale medium.

Fekk sparken

Ifølgje førsteamanuensis i historie, kultur og politikk Deborah Kitchen-Døderlein er protestane eit forsøk på å skape merksemd om rasismen i USA, og dessutan å tvinge styresmaktene til å stille dei fire involverte politifolka for retten for drap.

– Det som er spesielt no, er at alle fire har fått sparken. Dei vart ikkje permitterte med lønn, slik politifolk har vorte tidlegare etter liknande hendingar, seier Kitchen-Døderlein til NTB.

Kitchen-Døderlein er sjølv kvit amerikanar og jobbar ved Institutt for litteratur, områdestudiar og europeisk språk ved Universitetet i Oslo.

Ho ser ikkje bort frå at politifolka òg blir arresterte og tiltalte, sjølv om det er svært sjeldan at politibetjentar har vorte dømt og fengsla for vald mot svarte amerikanarar.

– Meir open rasisme

Kitchen-Døderlein meiner det har vorte meir sosialt akseptert igjen å vere ope rasistisk etter at Donald Trump vart president. Sinnet og frykta i ein del av den kvite befolkninga har auka, legg ho til.

– Fordommane mot svarte gir seg uttrykk i både open rasisme, skjult rasisme og privilegium for dei kvite. Det at kvite er fødde med privilegium i USA, er det vanskeleg for mange å erkjenne, seier ho.

Den svarte delen av befolkninga opplever likevel fordommane som så farlege at dei fryktar for sikkerheita til barna sine i møte med politiet, ifølgje forskaren.

– Alle foreldre veit dei må ta ein prat med sønene sine når dei er i alderen ni til tolv år. Dei fortel dei korleis dei skal opptre i møte med politiet for ikkje å verke truande, korleis dei skal halde hendene sine, røre seg og snakke, seier Kitchen-Døderlein.

