Harvey Weinstein blir skulda for valdtekt av 17-åring

Weinstein vart i mars dømt til 23 år i fengsel for mellom anna valdtekt. Over 100 kvinner har allereie skulda han for seksuelle overgrep, medrekna valdtekt, over fleire tiår.

Dei nye skuldingane har komme fram i eit søksmål som blir behandla i Manhattan Supreme Court. Fire kvinner som no er 70, 43, 38 og 35 år gamle, hevdar at dei har vorte utsette for seksuelle overgrep av Weinstein. Overgrepa skal ha funne stad i 1984, 1994, 2008 og 2013.

Dei fire kvinnene saksøkjer òg Harvey Weinsteins bror, Bob Weinstein, filmproduksjonsselskapet Miramax og Walt Disney Corporation for å ha bidrege til ein «teiekultur» rundt Weinsteins overgrep, og at handlingane hans vart ignorerte.

Kvinna som var 17 år gammal då valdtekta skal ha funne stad, hevdar òg at Harvey Weinstein trua med å skade henne og familien hennar viss ho fortalde om valdtekta.

