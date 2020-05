utenriks

Dagen før mista òg 14 personar knytt til afghanske tryggingsstyrkar livet i eit Taliban-angrep.

Den tre dagar lange våpenkvila Taliban erklærte i samband med den muslimske høgtida id al-fitr, vart torsdag erklært som over.

Talsmann for det nasjonale tryggingsrådet i landet, Javid Faisal, har uttalt at dei vil at han skal utvidast, men Taliban har avvist det.

