Rasande protestar i USA spreier seg – Nasjonalgarden utplassert i Minneapolis

Nasjonalgarden er ein del av USAs militære reservestyrkar og blir styrt av den enkelte delstaten.

– Styrkane våre er trena for å verne liv, verne eigedom og sikre folks rett til fredelege demonstrasjonar, seier generalmajor Jon Jensen i Nasjonalgarden i delstaten Minnesota.

Sist gong nasjonalgarden i Minnesota vart sett inn for å handtere opptøyar var i 2008.

Opptøyane har bakgrunn i endå eit dødsfall der politiet blir skulda for rasistisk motivert politivald. Måndag vart 46 år gamle George Floyd lagt i bakken av ein kvit politimann utanfor ein butikk i Minneapolis. Videobilde viser korleis politimannen pressar eit kne mot halsen hans sjølv om Floyd ikkje får puste. Sidan minutta går, sluttar Floyd å snakke og røre på seg. Same dag blir han erklært død.

Alle dei fire politifolka som var til stades, har fått sparken, og det er gitt ordre om etterforsking, noko som er relativt uvanleg i slike saker. Vanlegvis blir politifolka permitterte.

CNN-team arrestert

Opptøyane etter dødsfallet toppa seg då ein politistasjon i byen vart storma og sett i brann torsdag. Ei rekkje andre bygningar og butikkar i både Minneapolis og nabobyen St. Paul er òg ramponert og tent på.

Nokon timar seinare vart eit CNN-team som dekte protestane, arrestert under ei direktesending. TV-bilda viser at CNN-reporter Omar Jimenez først blir halde fast av ein politimann, før ein annan politimann fortel han at han er arrestert.

– Kvifor er eg arrestert, sir? spør Jimenez medan dei set handjern på han.

Ein produsent og ein kameramann er òg arrestert, skriv CNN. Alle tre vart seinare lauslatne.

Krav om gransking

No krev demokratane i Representanthuset at justisdepartementet set i verk ei gransking av systematisk politivald mot afroamerikanarar i USA.

Ifølgje førsteamanuensis i historie, kultur og politikk, Deborah Kitchen-Døderlein, er protestane eit forsøk på å tvinge styresmaktene til å stille dei fire involverte politifolka for retten for drap.

Ho er klar på at USA er eit samfunn prega av rasisme og fordommar mot svarte, og ho meiner det under Donald Trump igjen har vorte meir sosialt akseptert å vere ope rasistisk. Samtidig har sinnet og frykta i ein del av den kvite befolkninga auka.

– Fordommane mot svarte gir seg uttrykk i både open rasisme, skjult rasisme og privilegium for dei kvite. Det at kvite er fødde med privilegium i USA, er det vanskeleg for mange å erkjenne, seier ho.

Sju skotne i Kentucky

Protestane og opptøyane har òg spreidd seg til fleire andre delstatar, mellom anna til Denver i Colorado, Oakland i California og dessutan Louisville i Kentucky, der sju personar vart skotne og såra torsdag.

Det skjedde i samband med at demonstrantar kravde rettferd for Breonna Taylor, ei ung, svart kvinne som vart skoten av politiet i sin eigen heim i mars. Politiet skaut henne åtte gonger under ein narkorassia, men utan at det vart funne narkotika i leilegheita.

Trump har kritisert ordføraren i Minneapolis og truar med å setje inn militæret.

– Det er ein fullstendig mangel på leiarskap. Anten må den veldig svake, venstreradikale ordføraren Jacob Frey få orden på sakene, eller så set eg inn nasjonalgarden så jobben blir gjord ordentleg, tvitrar presidenten.

Han seier òg at han har lova guvernøren i Minnesota, Tim Walz, full støtte frå militæret, og kalla personane bak opptøyane for «pøblar», som vanærar minnet om George Floyd.

– Blir det trøbbel, kjem vi til å ta kontroll. Når plyndringa startar, byrjar skytinga, skriv Trump.

