utenriks

Både det borgarlege Moderaterna og høgrepopulistiske Sverigedemokraterna seier ein slik kommisjon må etablerast innan sommaren, skriv Dagens Nyheter.

Statsminister Stefan Löfven, som representerer Socialdemokraterna, har fleire gonger sagde at han støttar forslaget om ein kommisjon, men at det bør vente til pandemien er over.

Det har vore brei politisk semje om Sveriges strategi med å ikkje innføre strenge reaksjonar, slik dei fleste andre land har gjort.

